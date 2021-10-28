Чимаева уличили в жульничестве на взвешивании перед UFC 267

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев не смог уложиться в вес с первой попытки в преддверии турнира UFC 267. Видео второй попытки взвешивания было опубликовано на YouTube-канале TheMacLife.

После первой попытки, где Чимаев показал 77,79 кг вместо положенных 77,5 кг, он получил дополнительный час на исправление ситуации. Во время второй попытки он разделся догола и положил руку на полотенце, что могло повлиять на показатели весов.

Чимаев на UFC 267 проведёт бой с Ли Джинлиангом из Китая. Турнир пройдёт в субботу на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Ранее в пятницу сообщалось, что бой Исмагулова с Мустафаеым на UFC 267 отменён после странного взвешивания. Исмагулов на нём чуть не потерял сознание.