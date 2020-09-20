Чимаев за 17 секунд нокаутировал соперника

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев (9-0) продолжил победное шествие в октагоне, нокаутировав за 17 секунд американца Джеральда Миршарта (31-14) на турнире UFC в Лас-Вегасе.

Для дебютировавшего летом в октагоне Чимаева это уже третья досрочная победа в UFC в этом году, а его следующим соперником должен стать именитый бразилец Демиан Майя.

Как писал NEWS.ru, в главном бою турнира Fight Nights 97 тяжеловес из Калмыкии Олег Попов победил по очкам Багу Агаева.