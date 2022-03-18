Чимаев сделал предложение Макгрегору

Шведский боец ММА чеченского происхождения Хамзат Чимаев предложил Конору Макгрегору провести с ним и с британским бойцом Дарреном Тиллом спарринг перед возвращением ирландца в октагон. На странице в Twitter он заявил, что будет ждать ирландца в своём лагере.

Конор, если ты хочешь вернуться, мы поможем. Ждём тебя в нашем лагере, — написал Чимаев.

16 марта глава UFC Дана Уайт заявил, что если восстановление ирландца после травмы пройдёт успешно, то уже в начале осени может состояться бой с его участием.

В активе 27-летнего шведа десять побед и ни одного поражения в ММА.

Ранее сообщалось, что боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор заявил о готовности выкупить английский футбольный клуб «Челси». Он отметил, что готов предложить за клуб 1,5 млрд фунтов стерлингов. Ранее российский миллиардер Роман Абрамович объявил, что собирается продать «Челси», которым владел на протяжении 19 лет.