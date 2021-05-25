Чимаев рассказал, как относится к Емельяненко

https://static.news.ru/photo/e44d7418-bd82-11eb-817f-96000091f725_660.jpg Хамзат Чимаев Фото: chimaev_knamzat/instagram.com

Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал, что считает российского бойца MMA Фёдора Емельяненко своим кумиром. Слова Чимаева приводит русскоязычный аккаунт UFC в Instagram.

По мнению шведского бойца, Емельяненко — легендарный боец для своего времени. Чимаев вспомнил, как в детстве он ждал поединки с участием Фёдора в новогоднюю ночь.

Все друзья ушли гулять, а я остался дома с отцом, чтобы посмотреть бой Фёдора, — сказал Чимаев.

Ранее сообщалось, что шведскому бойцу UFC чеченского происхождения Хамзату Чимаеву сделали операцию на щитовидной железе в Чеченской республике.