Чимаев рассказал, как относится к Емельяненко

Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал, что считает российского бойца MMA Фёдора Емельяненко своим кумиром. Слова Чимаева приводит русскоязычный аккаунт UFC в Instagram.
По мнению шведского бойца, Емельяненко — легендарный боец для своего времени. Чимаев вспомнил, как в детстве он ждал поединки с участием Фёдора в новогоднюю ночь.
Все друзья ушли гулять, а я остался дома с отцом, чтобы посмотреть бой Фёдора, —
сказалЧимаев.
Ранее сообщалось, что шведскому бойцу UFC чеченского происхождения Хамзату Чимаеву сделали операцию на щитовидной железе в Чеченской республике.