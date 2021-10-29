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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил китайца Ли Джинлианга на турнире UFC 267.

Бой завершился уже в первом раунде — Чимаев перевёл оппонента в партер и в начале четвёртой минуты провёл удушающий приём, после чего рефери остановил поединок.

Для Чимаева эта победа стала 10-й в смешанных единоборствах в 10 поединках. Ли Джинлианг потерпел седьмое поражение в 25 боях.

Ранее на том же турнире Магомед Анкалаев победил швейцарца Волкана Оздемира единогласным решением судей. Турнир проходит в субботу на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

29 октября Чимаева уличили в жульничестве на взвешивании перед UFC 267.