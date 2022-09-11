Чимаев победил Холланда на UFC 279

Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хамзат Чимаев

Шведский боец смешанного стиля Хамзат Чимаев выиграл у американца Кевина Холланда на турнире UFC 279 в Лас-Вегасе. Поединок завершился удушающим приемом в первом раунде.

Бой прошел в промежуточном весе после того, как Чимаева провалил взвешивание и был лишен боя с Нейтом Диазом.

За время, проведенное в октагоне, Чимаев не пропустил ни одного удара, сам нанес один, сделал два тейкдауна и предпринял две попытки сабмишена.

Чимаев выиграл 12 боев и 12 в смешанных единоборствах (6-0 в UFC).

Перед боем президент UFC Дэйна Уайт отменил пресс-конференцию 279-го турнира в Лас-Вегасе из-за потасовки между командами участников главного боя — Чимаева и Диаса. В драке участвовало около 100 человек: более 30 со стороны Чимаева и 57 со стороны Диаса.

Турнир пропустил россиянин Шамиль Абдурахимов, выступающий в тяжелой весовой категории. Он не смог получить визу в США.