Чимаев будет тренироваться в Америке перед возвращением в UFC

https://static.news.ru/photo/effceeb2-c41f-11eb-bba2-96000091f725_660.jpg Хамзат Чимаев Фото: khamzat_chemaev/instagram.com

Тренер шведского бойца UFC чеченского происхождения Хамзата Чимаева Андреас Майкл поделился планами своего подопечного по возвращению в бои. Чимаев проведёт тренировочный лагерь в американском Лас-Вегасе, где будет готовиться к первому в этом году бою в октагоне, сообщает BJPenn.com.

Хорошо, что он вернулся. В пятницу мы едем в Америку, где его ждёт долгий тренировочный лагерь вместе с Александром Густафссоном, Хамзатом и Гурамом Кутателадце. Будем тренироваться в Вегасе и других местах, где нам будут рады, — заявил Майкл.

Хамзат Чимаев не выступал с лета прошлого года из-за коронавируса и его последствий. Он был готов даже завершить карьеру из-за проблем со здоровьем, но глава Чечни Рамзан Кадыров уговорил его продолжить карьеру и организовал операцию в Чечне.

Как сообщалось ранее, шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал, что считает российского бойца MMA Фёдора Емельяненко своим кумиром.