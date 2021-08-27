Чикадзе нокаутировал Барбозу в главном бою UFC в Лас-Вегасе

Грузинский боец полулёгкого веса Гига Чикадзе (14-2) победил техническим нокаутом в третьем раунде бразильца Эдсона Барбозу (22-10) на турнире Ultimate FIghting Championship (UFC) в Лас-Вегасе.

Чикадзе начал бой в непривычной роли второго номера, отбивая сопернику ноги лоу-киками. Барбоза долго подбирал дистанцию, но во второй половине раунда стал отвечать одиночными ударами ногами, но концовка осталась за Чикадзе, который ударными комбинациями заставил бразильца отступать.

Чикадзе и во втором раунде оставался быстрее и подвижнее оппонента и проваливал его атаки. В начале третьего раунда он потряс бразильца жёсткими ударами, от которого его сильно зашатало у сетки. Грузин сбил соперника с ног, начал добивать в партере, а затем пытался душить. Поднявшись на ноги, Барбоза получил жёсткую двойку, и после очередного нокдауна бой был остановлен.

Также в рамках турнира прошли финалы реалити-шоу The Ultimate Fighter 29. В среднем весе Брайан Бэттл победил удушением во втором раунде Гилберта Урбину. В легчайшей весовой категории Рики Турсиос победил раздельным решением судей Брэди Хистанда.

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