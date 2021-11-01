Четыре боя за пояс в ACA, пятая защита Усмана: главные события MMA в ноябре

Ноябрь обещает стать богатым на яркие события в смешанных единоборствах. В Москве и Минске состоятся крупные турниры ACA, в рамках которых пройдут четыре титульных поединка и очередной бой Ивана Штыркова. В свою очередь, в UFC пройдут громкие реванши с участием чемпионов Камару Усмана и Роуз Намаюнас, которым будут противостоять Колби Ковингтон и Вейли Жанг соответственно.

ACA 131

Дата и место проведения: 5 ноября, Москва (Россия).

Значимые бои: Абдул-Азиз Абдулвахабов — Хакран Диас (титул чемпиона в лёгком весе), Магомедрасул Хасбулаев — Рамазан Кишев (титул чемпиона в полулёгком весе), Иван Штырков — Артур Астахов.

Первый крупный турнир по MMA в ноябре пройдёт в Москве. Промоушен ACA второй раз за три месяца посетит столицу и на этот раз порадует очень внушительным кардом. В сентябре состав участников оказался довольно слабым, в главном поединке вечера встречались пусть и топовые, но не самые звёздные Рашид Магомедов и Александр Сарнавский. На этот раз болельщиков ждут сразу два боя за пояс и выступление популярного Ивана Штыркова.

Свою первую защиту титула в лёгкой категории проведёт Абдул-Азиз Абдулвахабов. Да, с 2016 по 2018 год он уже владел званием, но потерял его в сражении с Али Баговым, а вернуть смог лишь в конце 2019 года. Кстати, победил он тогда именно Сарнавского. На этот раз ему будет противостоять Хакран Диас, известный по выступлениям в UFC. Правда, нельзя сказать, что там он добился успеха. Из восьми битв выиграл всего лишь в трёх, причём большинство из них провёл в дивизионе до 65,8 килограмма. В ACA же он пока идёт без поражений и наверняка станет серьёзным испытанием для чемпиона.

Впервые отстаивать титул будет и Магомедрасул Хасбулаев. В марте он взял верх над Фелипе Фроесом и наконец стал чемпионом чеченской организации. Ранее он дважды находился в шаге от пояса WFCA (одного из прародителей ACA), но оба раза уступал Салману Жамалдаеву. Отобрать у него трофей попытается Рамазан Кишев, идущий на серии из трёх побед подряд. Изначально их схватка должна была пройти в августе, но двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова получил травму, вследствие чего битва была отсрочена до ноября.

Что касается Штыркова, то он попробует продлить свою победную серию и полноценно включиться в гонку за титул в полутяжёлом весе. Помешать ему попытается Артур Астахов — не самый сильный соперник, уже имеющий в пассиве семь поражений. Да, проигрывал он в основном очень серьёзным бойцам — Магомеду Анкалаеву, Вагаба Вагабову и Григору Матевосяну. Но это вряд ли даёт основания полагать, что он сможет навязать борьбу Уральскому Халку.

UFC 268

Дата и место проведения: 6 ноября, Нью-Йорк (США).

Значимые бои: Камару Усман — Колби Ковингтон (титул в полусреднем весе), Роуз Намаюнас — Вейли Жанг (титул в минимальном весе), Джастин Гэтжи — Майкл Чендлер.

Спустя всего неделю после шоу в Абу-Даби UFC устроит ещё один номерной турнир. На этот раз он пройдёт на легендарной арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, а закрывать его программу будут два громких реванша, причём в обоих на кону будет стоять пояс. Камару Усман постарается выиграть 14-й поединок подряд под эгидой промоушена и обновить собственный рекорд по продолжительности победной серии в полусреднем дивизионе, а Роуз Намаюнас — подтвердить, что её успех в первой схватке с Вейли Жанг не был случайностью. Тогда американке литовского происхождения потребовалось всего 78 секунд, чтобы эффектным хай-киком отправить китаянку на настил и стать двукратной чемпионкой UFC в минимальном весе.

На этом фоне первая дуэль Усмана с Ковингтоном кажется гораздо более конкурентной. Бойцы провели в октагоне почти все заявленные 25 минут и продемонстрировали ожесточённую рубку в стойке. И это удивительно, ведь от двух профильных борцов было логичнее ожидать состязания в партере. Так или иначе, за 50 секунд до финального гонга Камару отправил Колби в нокаут, попутно сломав ему челюсть, и тем самым отплатил ему за весь трэш-ток и оскорбления в свой адрес. Не обошлось без громких заявлений американца и на этот раз. Так, в интервью ESPN он заявил, что команда нигерийца до последнего не хотела принимать вызов, а согласилась лишь под страхом лишения титула.

Тем не менее, у российских болельщиков наибольший интерес наверняка вызывает не один из боёв за пояс, а противостояние звёзд лёгкого веса — Джастина Гэтжи и Майкла Чендлера. Хотя бы по той причине, что по его итогам вполне может определиться как первый претендент на титул, так и будущий соперник Ислама Махачева. Не исключено, что триумфатор поднимется на первую строчку рейтинга и получит шанс сразиться с победителем схватки между Чарльзом Оливейрой и Дастином Порье, а проигравший достанется наследнику Хабиба.

UFC Vegas 42

Дата и место проведения: 13 ноября, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Макс Холлоуэй — Яир Родригес, Лиана Джоджуа — Кортни Кейси.

Следующий турнир Абсолютного бойцовского чемпионата привлекает внимание во многом из-за неспортивной составляющей. UFC Vegas 42 станет первым шоу, на котором не смогут выступить бойцы, не прошедшие процедуру вакцинации одним из одобренных ВОЗ препаратов. Не исключено, что для многих это может стать серьёзной проблемой и спровоцировать их отказ от выступления в Лас-Вегасе. Например, проживающая и тренирующаяся в России Лиана Джоджуа вряд ли имела возможность привиться зарубежной вакциной, поэтому проведение её битвы с Кортни Кейси кажется маловероятным.

Что касается главного боя вечера, то он примечателен сразу по двум причинам. Во-первых, в нём примет участие Макс Холлоуэй, что является гарантией яркого зрелища. Во-вторых, в клетку после 25-месячного отсутствия вернётся Яир Родригес. Именно его многочисленные травмы и отказы от поединков во многом и спровоцировали застой в карьере Забита Магомедшарипова. Тот находился в шаге от звания первого претендента и был готов преодолеть последний барьер на пути к поясу. Но сначала «сломался» мексиканец, а затем проблемы со здоровьем настигли и россиянина.

ACA 132

Дата и место проведения: 19 ноября, Минск (Белоруссия).

Значимые бои: Тони Джонсон-младший — Мухумат Вахаев (титул в тяжёлом весе), Муслим Магомедов — Григор Матевосян (титул в полутяжёлом весе).

Чеченский промоушен решил не ограничиваться двумя поединками за пояс в ноябре и довёл их общее число до четырёх. Правда, на этот раз воочию понаблюдать за ними смогут белорусские болельщики. На шоу в Минске пройдут сразу две схватки за золото, причём в самых престижных категориях. И одна из них вызывает особый интерес.

Безусловно, речь идёт о противостоянии Тони Джонсона и Мухумата Вахаева. В 2020 году россиянин нокаутировал Евгения Гончарова и стал чемпионом ACA, но после этого внезапно принял решение покинуть лигу. Если верить слухам, он всерьёз рассчитывал пробиться в UFC, но по разным причинам осуществить это не удалось. В итоге, он вернулся в клетку лишь в августе 2021-го, потеряв не только трофей, но и драгоценные полтора года.

Этим воспользовался Джонсон. Сначала он завоевал вакантный пояс в битве с Дэниелом Омельянчуком, а затем провёл первую защиту в схватке с Евгением Побережцем. Американец находится в лучшей форме в карьере и вполне может считаться фаворитом грядущей дуэли. Даже несмотря на то, что Вахаев идёт на серии из восьми побед подряд, а последний раз проигрывал в мае 2015-го.

Поединок Муслима Магомедова и Григора Матевосяна примечателен прежде всего тем, что оба бойца до сих пор ни разу не уступили в ACA. На двоих они имеют в активе девять побед, четыре из которых были добыты досрочно. Россиянин представляется фаворитом, но и армянина недооценивать нельзя. Оба его поражения имели место на заре карьеры — в 2017 году.

UFC Vegas 43

Дата и место проведения: 20 ноября, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Азамат Мурзаканов — Марин Прачнио.

На ноябрь запланирован дебют в UFC перспективного российского полутяжеловеса. Азамат Мурзаканов сумел пробиться в UFC через шоу Dana White’s Contender Series, в рамках которого катком проехался по Матеусу Шеффелу. Ему хватило всего трёх минут, чтобы нокаутировать бразильца, и заслужить похвалу от Даны Уайта. Правда, главу промоушена явно смутил тот факт, что 179-сантиметровый россиянин бьётся в дивизионе до 93 килограммов. Поэтому он и выразил мнение, что уроженцу Нальчика впору спуститься категорией ниже.

Возможно, в будущем так и будет, но следующий поединок Мурзаканов пройдёт в привычном для него дивизионе. Противником будет Марчин Прачнио, взявший верх в двух последних схватках. Да, оппоненты были не самые сильные, но ведь и россиянин пока не дрался на таком уровне. И крайне любопытно, сумеет ли он сходу заявить о себе и справиться с крепким поляком. Конечно, если ему не помешает ситуация с вакцинацией.

AMC Fight Nights 106

Дата и место проведения: 26 ноября, Сыктывкар (Россия).

Значимые бои: Вячеслав Василевский — Марсио Сантос.

Последний значимый турнир месяца в смешанных единоборствах пройдёт в Сыктывкаре. На данный момент кард AMC Fight Nights 106 не оглашён, однако известны участники главного боя вечера. В нём сойдутся средневесы Вячеслав Василевский и Марсио Сантос. Для россиянина это станет очередной попыткой реанимировать карьеру и закрыть очередной сокрушительное поражение. На этот раз от Давида Бархударяна, которому он проиграл нокаутом в первом раунде.

Правда, Сантоса сложно назвать мальчиком для битья. До этого он уже успел задушить Артура Гусейнова и провести более чем равный бой с Александром Шлеменко. И вполне мог выйти из него победителем, если бы не спорное решение отечественных судей. Так или иначе, лёгкой прогулки Василевскому ждать не приходится. Более того, пока именно его поражение кажется более вероятным.