Чендлер усомнился, что Махачев заслужил бой за титул UFC

Бывший чемпион Bellator в лёгком весе, а ныне пятый номер рейтинга данного дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майкл Чендлер не считает, что Ислам Махачев сделал достаточно для получения статуса первого претендента на титул. По мнению американца, следующим шанс подраться за пояс должен получить Джастин Гейтжи.

Я думаю, что Джастин Гейтжи – главный претендент на пояс в лёгком весе. Он просто избил меня. Безусловно, победа Ислама Махачева над Дэном Хукером была совершенно феноменальной, просто великолепной. Но достаточно ли этого для титульного боя? Это несравнимо с тем, какой уровень показал Джастин, — цитирует Чендлера MMA Fighting.

По словам бывшего чемпиона Bellator, Гейтжи способен одержать победу нокаутом над действующим чемпионом UFC в лёгком весе Чарльзом Оливейрой. При этом Чендлер уверен, что Джастин способен взять верх и над своим бывшим оппонентом в лице Дастина Порье, который в декабре поспорит за пояс с бразильцем.

За свою карьеру Гейтжи провёл 26 поединков, в 23 из которых взял верх (20 — досрочно), а в трёх проиграл. До настоящего момента он уступал лишь Эдди Альваресу, Дастину Порье и Хабибу Нурмагомедову. Во всех трёх случаях бой завершился досрочно.

В свою очередь, Махачев идёт на серии из девяти побед подряд. За свою карьеру он взял верх в 21 схватке (13 — досрочно) и проиграл всего однажды. В 2015 году он нокаутом уступил Адриано Мартинсу.

Ранее Гейтжи ответил Хабибу Нурмагомедову, который заявил, что Ислам Махачев заслуживает получить титульный бой больше, чем американец. Гейтжи призвал соперников встать в очередь.