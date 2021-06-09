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Единоборства

Чемпионка UFC вызвала на бой Ким Кардашьян

09:39, 09 июня 2021
Аманда Нуньес Аманда Нуньес Фото: amanda_leoa/instagram.com

Чемпионка Ultimate Fighting Championship (UFC) в двух весовых категориях бразильянка Аманда Нуньес предложила провести поединок американской светской львице Ким Кардашьян после слов Дэйны Уайта о том, что такой бой стал бы ярким событием. Обращение к ней Нуньес опубликовала на своей странице в Instagram.

Эй, Ким, давай сделаем это. Смеюсь, Нуньес против Кардашьян, — написала бразильянка.

В своём последнем поединке в марте 2021 года Нуньес досрочно победила австралийку Меган Андерсон в первом раунде, проведя защиту титула в полулёгком весе. О бое Нуньес и Кардашьян Дэйна Уайт сказал, желая высмеять боксёрское шоу экс-чемпиона мира Флойда Мейвезера и блогера Логана Пола.

Как сообщалось ранее, американский боксёр Флойд Мейвезер заработал 56,5 миллиона долларов за бой с YouTube-блогером Логаном Полом.

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