Чемпионка мира по боксу хочет провести тренировочный бой с гонщиком Квятом

https://static.news.ru/photo/c191b834-b17c-11ea-936e-fa163e074e61_660.jpg Фируза Шарипова Фото: FiruzaSharipova16/facebook.com

Двукратная чемпионка мира по боксу Фируза Шарипова высказала своё мнение о тренировке по кикбоксингу российского пилота команды «Альфа Таури» Даниила Квята.

Спортсменка похвалила его скорость удара, но посоветовала держать голову пониже, особенно при ударе.

Если Даниил захочет провести со мной дружеский тренировочный бой, то я с удовольствием побоксирую с ним. Травм мы не получим, это будет обмен опытом, — цитирует Шарипову Аutosport.com.ru.

Ранее Квят признался, что хотел бы принять участие в боксёрском поединке. Пилот рассказал, что в доме, где он живёт в Монте-Карло, открыли боксёрский зал, где он провёл несколько тренировочных боёв в последнее время, писал NEWS.ru.

После этого он провёл тренировку на боксёрском ринге с чемпионом мира — 2009 по кикбоксингу Федерико Веллой.