Чемпионат мира по ММА перенесён из Нур-Султана в Абу-Даби

Чемпионат и первенство мира по смешанным единоборствам среди мужчин и женщин состоится в Абу-Даби. Изначально турнир должен был пройти в столице Казахстана — Нур-Султане.

Чемпионат мира по ММА пройдет 24-29 января 2022 года в Абу-Даби. К сожалению, перенос — вынужденная мера, пандемия внесла свои корректировки. Это создаёт определённые трудности для сборной России, потому что все готовились на декабрь к другим климатическим условиям в Нур-Султане, не говоря уже об утвержденных бюджетных и спонсорских средствах, — заявил глава Союза ММА России Радмир Габдуллин.

По его словам, отечественным спортсменам придётся заблаговременно готовиться к соревнованиям, а разница в климатических условиях может стать серьёзной проблемой. Габдуллин заверил, что совместно с тренерским штабом будет обсуждено проведение подготовительного сбора.

Многие спортсмены сейчас на ходу и в хорошей форме, им придётся сделать достаточно затяжной для нашего вида спорта перерыв, чтобы перенести подготовку на декабрь и начало января. Это будет огромная работа для всех. Но тем не менее, уверен, что мы справимся и верю в лидерство России на чемпионате мира, — заключил Габдуллин.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде прошёл Кубок России по смешанным единоборствам. Победители и финалисты турнира в девяти весовых категориях у мужчин отобрались на чемпионат России — 2022 и выполнили норматив мастера спорта. В командном зачёте победу одержали бойцы из Москвы.