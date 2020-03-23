https://static.news.ru/photo/715cb0ca-6cf9-11ea-9cb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: sambo.ru

Исполком Европейской федерации самбо (ЕФС) принял решение перенести чемпионат Европы и отчётно-выборный конгресс ЕФС в Екатеринбурге из-за пандемии коронавируса.

Турнир должен был пройти с 21 по 25 мая, он перенесён на 17–21 сентября. Конгресс пройдёт в сентябре, сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (FIAS).

Также с апреля на декабрь было перенесено первенство Европы по самбо среди юниоров и юниорок, юношей и девушек, которое состоится в Болгарии. Международные соревнования «Мемориал Ю.М. Потапова», которые должны пройти во Владивостоке, перенесены с апреля на октябрь. Кубок мира «Мемориал А.А. Харлампиева», который должен был состояться в марте в Москве, перенесли на лето.

Как сообщал NEWS.ru, ирландский боец Конор Макгрегор в День святого Патрика попросил соотечественников быть бдительными в борьбе с эпидемией коронавируса.