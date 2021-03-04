Чемпионат Европы — 2021 по самбо пройдёт на Кипре в «санитарном пузыре»

https://static.news.ru/photo/4bb9f7e2-7cd9-11eb-98e3-96000091f725_660.jpg Фото: sambo.sport

Исполком Европейской федерации самбо принял решение провести чемпионат Европы и молодёжное первенство в Лимасоле (Кипр) с 13 по 16 мая. Все участники турнира должны будут сдать тест на COVID-19 не более чем за 72 часа до приезда на соревнования.

Опираясь на опыт проведения чемпионата и молодёжного первенства мира по самбо — 2020 в Сербии, европейский старт этого года пройдёт в так называемом санитарном пузыре, — говорится в сообщении пресс-службы Международной федерации самбо (FIAS).

Таким образом, это позволит оградить участников от контактов с внешним миром и максимально обезопасить их от возможности заражения COVID-19. Помимо этого, исполком Европейской федерации принял решение перенести Кубок Европы по самбо на 11–13 декабря в Румынии. Изначально планировалось, что он пройдёт в этой стране в январе, однако турнир не состоялся из-за ограничений по COVID-19.

Кроме того, изменились даты проведения первенства Европы среди кадетов (юноши и девушки 14–16 лет) в Нидерландах. Соревнования, планировавшиеся ранее в июне, перенесены на 18–19 декабря.

На чемпионате мира по самбо в сербском Нови-Саде турнир прошёл без зрителей, и, как заявлял президент Европейской федерации Сергей Елисеев, даже не стоял вопрос о минимальном допуске зрителей на трибуны, писал NEWS.ru.