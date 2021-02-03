Чемпион UFC задумался о бое с Хабибом

https://static.news.ru/photo/b129190e-662d-11eb-a4e9-96000091f725_660.jpg Фото: Hans Gutknecht/ZUMAPRESS.com

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман рассказал об отношениях с коллегой из России Хабибом Нурмагомедовым и оценил вероятность боя с ним.

Это не тот бой, которого я бы добивался. У нас с Хабибом отличные отношения, мы уважаем друг друга, иногда общаемся. Если он захочет вернуться и драться со мной, мы это обсудим. Могу сказать так: это был бы очень большой бой. Но это не тот бой, которого я хочу, — приводит слова Усмана TMZ.

В активе 33-летнего Усмана 17 побед и одно поражение в ММА. Чемпионом UFC он стал в 2019 году, победив Тайрона Вудли. С тех пор он провёл две успешных защиты титула — с Колби Ковингтоном и Хорхе Масвидалем.

Нурмагомедов (29-0) официально объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гейтжи в октябре 2020 года.

2 февраля президент AMC Fight Nights назвал NEWS.ru причину, почему 32-летний Нурмагомедов не вернётся к боям.