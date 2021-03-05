Чемпион UFC Пётр Ян проведет первую защиту титула

https://static.news.ru/photo/cead1178-7e07-11eb-8d66-96000091f725_660.jpg Петр Ян Фото: moscow.sm-news.ru

Первую защиту титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) проведёт российский боец Пётр Ян. Его соперником станет американец Алджамейн Стерлинг. Бой состоится в ночь на 7 марта по московскому времени.

Как сообщает ТАСС, поединок планировалось провести ещё в декабре 2020 года, однако его перенесли по просьбе Яна. Перед поединком соперники устроили словесный баттл, в ходе которого россиянин неоднократно называл своего оппонента «мышью» и «курицей».

Петру Яну 28 лет. Титул чемпиона UFC он завоевал 13 июля 2020 года, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. В настоящее время Ян провёл 16 боёв в рамках смешанных единоборств, одержал 15 побед и потерпел 1 поражение.

31-летний Стерлинг побеждал 19 и ещё три раза оставался в качестве проигравшего.

Ранее иранский боец ММА Мохаммад Хейбати, известный по прозвищу Персидский Дагестанец, пообещал отправить Петра Яна спать. Об этом писал NEWS.ru.