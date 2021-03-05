Чемпион UFC Пётр Ян проведет первую защиту титула

Первую защиту титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) проведёт российский боец Пётр Ян. Его соперником станет американец Алджамейн Стерлинг. Бой состоится в ночь на 7 марта по московскому времени.
Как
Петру Яну 28 лет. Титул чемпиона UFC он завоевал 13 июля 2020 года, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. В настоящее время Ян провёл 16 боёв в рамках смешанных единоборств, одержал 15 побед и потерпел 1 поражение.
31-летний Стерлинг побеждал 19 и ещё три раза оставался в качестве проигравшего.
Ранее иранский боец ММА Мохаммад Хейбати, известный по прозвищу Персидский Дагестанец, пообещал отправить Петра Яна спать. Об этом писал NEWS.ru.