https://static.news.ru/photo/4d408cca-2343-11ea-a123-fa163e074e61_660.jpg Фото: Scott Taetsch/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Чемпион Ultimate Fighting Championship в наилегчайшем и легчайшем весах Генри Сехудо отказался от пояса в категории до 57 кг. Он будет разыгран между американцем Джозефом Бенавидесом и бразильцем Дейвисоном Фегередо 29 февраля.

Меня не лишили титула, а я отказался от него сам в пользу своих последователей. Меня никто ничего не лешал. Скажите всем об этом, чтобы преклонили передо мной колено, — приводит слова Сехудо MMAJunkie.com.

Таким образом, вернувшись после восстановления от операции, Сехудо будет защищать свой пояс в весе до 61 кг. Одним из возможных его соперников является россиянин Пётр Ян.

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