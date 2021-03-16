Чемпион UFC рассказал, как на тренировке его нокаутировал Магомедшарипов

https://static.news.ru/photo/ad7573fe-86e2-11eb-a507-96000091f725_660.jpg Алджемейн Стерлинг Фото: funkmastermma/instagram.com

Чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджемейн Стерлинг, получивший пояс после дисквалификации Петра Яна за запрещённый удар коленом, сравнил этот удар с нокаутирующим ударом Забита Магомедшарипова на одной из тренировок.

Я пока беру паузу на заслуженный отдых и не буду спарринговать. Вернусь к этому через несколько недель. Пока никаких последствий у меня нет. Тяжело было в первые дни субботу и воскресенье. Гораздо хуже себя чувствовал после спарринга с Магомедшариповым. Он нокаутировал меня, и тогда появились нехорошие симптомы. А сейчас нет ничего страшного, я придерживаюсь медицинских рекомендаций, — сказал Стерлинг на своём Youtube-канале.

Стерлинг стал чемпионом UFC в результате дисквалификации Петра Яна в четвёртом раунде, когда он нанёс запрещённый удар коленом по находящемуся на земле сопернику.

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