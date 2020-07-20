Чемпион UFC Пётр Ян отстранён от боёв

https://static.news.ru/photo/4cc68884-c993-11ea-9277-fa163e074e61_660.jpg Петр Ян Фото: petr_yan/instagram.com

Действующий обладатель чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (Ultimate Fighting Champiоnship, UFC) в легчайшем весе (57–61 кг) россиянин Пётр Ян отстранен от боёв. Мера временная, она рассчитана на месяц.

Ограничения в отношении спортсмена введены по медицинским показаниям, сообщает mmafighting.com. Ему также рекомендовано три недели не тренироваться с контактом, сообщает MMA Fighting.

На прошлой неделе Ян стал чемпионом UFC, победив бразильца Жозе Алдо. Этот титул стал вакантным после того, как спортивную карьеру завершил американец Генри Сехудо.

Спортивное ограничение для Яна стало результатом оценки специалистами состояния участников турнира UFC 251. Таким образом, были определены сроки их возможного возвращения в бои.

Помимо Яна предписания получили и другие российские спортсмены. Так, Максим Гришин отстранён на 180 дней или до тех пор, пока успешно не пройдёт рентгенографию носа, Роман Богатов — на 30 дней. У обоих также мораторий на контактные спарринги во время тренировок. Ещё один боец, Муслим Салихов, условно отстранён на семь дней.

К слову, соперник Яна, Алдо, проведёт без боёв полтора месяца и две недели этого срока будет тренироваться без контакта.

Ранее, как писал NEWS.ru, россиянин рассказал, что самым сложным в бою с бразильцем было защищаться от лоу-киков, так как соперник жёстко бил в голень.