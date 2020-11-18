Чемпион UFC Пётр Ян искупался в проруби

https://static.news.ru/photo/6e68c660-29aa-11eb-b510-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец, чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян искупался в проруби при температуре минус 19 градусов. Видео с его погружением опубликовано на странице спортсмена в Instagram.

Сейчас Ян проходит подготовку к первой защите чемпионского пояса в бою с американцем Алджемейном Стерлингом, который состоится 12 декабря в Лас-Вегасе.

Как писал NEWS.ru, тяжеловес ММА Сергей Харитонов подверг жёсткой критике экс-депутата Госдумы и дзюдоиста Дмитрия Носова, который публично поддерживает бывшего бойца UFC Адама Яндиева.