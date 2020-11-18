Чемпион UFC Пётр Ян искупался в проруби

Российский боец, чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян искупался в проруби при температуре минус 19 градусов. Видео с его погружением опубликовано на странице спортсмена в Instagram.
Сейчас Ян проходит подготовку к первой защите чемпионского пояса в бою с американцем Алджемейном Стерлингом, который состоится 12 декабря в Лас-Вегасе.
Как писал NEWS.ru, тяжеловес ММА Сергей Харитонов подверг жёсткой критике экс-депутата Госдумы и дзюдоиста Дмитрия Носова, который публично поддерживает бывшего бойца UFC Адама Яндиева.