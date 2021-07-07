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Экс-чемпион UFC предсказал Макгрегору очередное поражение нокаутом

07:49, 07 июля 2021
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо сделал прогноз на исход третьего боя Конора Макгрегора и Дастина Порье. В интервью YouTube-каналу Майка Свика он предсказал, что ирландец потерпит очередное поражение нокаутом.

В моих глазах ничего хорошего Конору не cветит. Я думаю, всё пойдёт тем же путём. Порье остановит его снова, потому что он потерял свой ритм. Это последствие высокомерия. Я думаю, они дойдут до третьего раунда, но Порье снова его остановит. Может быть, он снова использует удары ногами или подключит руки, — сказал Сехудо.

Бой Макгрегора и Порье станет главным событием турнира UFC в Лас-Вегасе. Его победитель станет официальным претендентом на принадлежащий бразильцу Шарлесу Оливейре чемпионский титул в лёгком весе.

Ранее сообщалось, что ирландский боец российского происхождения и спарринг-партнёр Макгрегора Артём Лобов сделал прогноз на третий поединок между Конором и Порье, который пройдёт 10 июля на турнире UFC 264.

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