Экс-чемпион UFC предсказал Макгрегору очередное поражение нокаутом

Менеджер российского тяжеловеса Александра Емельяненко Азамат Бостанов рассказал о подготовке подопечного к поединку с рэпером Джиганом и возвращении к здоровому образу жизни после загулов. Его слова приводит Sport24.

Были как взлёты, так и падения. Плотно встать на ноги и взяться за себя получилось недавно. Не хотелось бы вдаваться в подробности, чтобы не делиться какими-то моментами из личной жизни...