Чемпион России по боксу проведет бой за пояс IBA Шарабутдин Атаев будет боксировать за пояс IBA с Альфонсо Домингесом в Душанбе

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Шарабутдин Атаев

Чемпион мира-2023 и двукратный чемпион России Шарабутдин Атаев 16 февраля в Душанбе проведет бой за пояс IBA в весе до 86 кг с бронзовым призером Олимпийских игр-2020, чемпионом мира-2021, победителем Европейских игр-2019, азербайджанцем кубинского происхождения Лореном Альфонсо Домингесом, сообщает корреспондент NEWS.ru. Этот 10-раундовый поединок возглавит шоу «Ночь чемпионов IBA».

Предстоящий бой будет четвертым в очном противостоянии Атаева и Альфонсо, и пока счет в противостоянии 2:1 в пользу россиянина.

В со-главном поединке турнира определится обязательный претендент по версии IBF во втором полулегком весе. Шавкатджон Рахимов из Таджикистана встретится с мексиканцем Эдуардо Нуньесом.

Вечер бокса в Душанбе будет организован Международной ассоциацией бокса (IBA).

Ранее стало известно, что российские бойцы Иван Штырков и Вагаб Вагабов проведут бой по правилам кикбоксинга. Поединок пройдет 24 февраля в Тюмени и станет главным событием турнира RCC 18.