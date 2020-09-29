Чемпион мира по борьбе сделал прогноз на бой Нурмагомедова и Гейтжи

https://static.news.ru/photo/cdaf248c-0279-11eb-a269-fa163e074e61_660.jpg Гаджимурад Рашидов Фото: gadzhimurad_rashidov/vk.com

Чемпион мира по вольной борьбе россиянин Гаджимурад Рашидов поделился мнением о предстоящей защите титула чемпиона UFC Хабибом Нурмагомедовым в поединке с Джастином Гейтжи.

В каждом его бою за чемпионский пояс говорили об опасности предстоящего соперника, будь то Макгрегор, Порье или сейчас Гейтжи. Хабиб не испытывает перед ними страха и будет действовать так, как он умеет, и, думаю, снова сделает своё дело, — рассказал Рашидов NEWS.ru.

Также борец отметил, что следит за ММА, не пропускает крупных турниров и болеет и переживает за Нурмагомедова.

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