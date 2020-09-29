Чемпион мира по борьбе сделал прогноз на бой Нурмагомедова и Гейтжи

Чемпион мира по вольной борьбе россиянин Гаджимурад Рашидов поделился мнением о предстоящей защите титула чемпиона UFC Хабибом Нурмагомедовым в поединке с Джастином Гейтжи.
В каждом его бою за чемпионский пояс говорили об опасности предстоящего соперника, будь то Макгрегор, Порье или сейчас Гейтжи. Хабиб не испытывает перед ними страха и будет действовать так, как он умеет, и, думаю, снова сделает своё дело, — рассказал Рашидов NEWS.ru.
Также борец отметил, что следит за ММА, не пропускает крупных турниров и болеет и переживает за Нурмагомедова.
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