Капитан сборной России по боксу Андрей Замковой рассказал о самом сложном поединке на чемпионате мира в Екатеринбурге с кубинцем Рониэлем Иглесиасом.
Мы с ним боксировали в начале года на матчевой встрече Куба — Россия. Я там тоже выиграл, но он боксировал в другой манере. Сейчас вместо тактики второго номера он пошёл вперёд. У нас было много возни, но я справился. Тренер тоже похвалил меня за то, что не в своей манере отбоксировал и выиграл, — рассказал Замковой News.ru.
Также Замковой отметил, что восстанавливаться после боёв ему и другим российским боксёрам помогал психолог.
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