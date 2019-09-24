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Тренер чемпиона Ultimate Fighting Champinship в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в команде American Kickboxing Academy Хавьер Мендес заявил, что Нурмагомедову не потребуется тренер по бразильскому джиу-джитсу при подготовке к бою с Тони Фергюсоном.

Хабибу не потребуется специальный спарринг-партнёр, потому что он обладает всем необходимым для тренировок в каждом бойцовском аспекте. Все области единоборств покрыты нашей командой, — рассказал Мендес в видеоблоге AKA Fight...