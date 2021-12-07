Чемпион мира по боксу Бивол отметил сильные стороны Саламова

Действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Дмитрий Бивол заявил, что сильными сторонами его оппонента Умара Саламова являются рост и техника. При этом спортсмен также добавил, что его противник заслужил право побороться за пояс. Об этом боец заявил в ходе медиадня RCC Boxing Promotions.

Умар Саламов сейчас заслуживает боя за титул чемпиона мира. Он был претендентом на титул WBO, но обстоятельства сложились так, что дерётся со мной за титул WBA. В любом случае, Умар достойный соперник и точно заслужил титульный бой. Он высокий, техничный, — сказал Бивол.

При этом действующий обладатель пояса WBA заверил, что всегда серьёзно настраивается на любой поединок и понимает, что каждый оппонент по-своему опасен.

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 18 поединков, в каждом из которых одержал победу. В 11 случаях он выигрывал нокаутом. В послужном списке Саламова значится 27 боёв, из которых 26 побед (19 — досрочно) и одно поражение.

Поединок между Биволом и Саламовым пройдёт 11 декабря в Екатеринбурге.

Ранее президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлёв написал, что экс-чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев упустил возможность реализовать свой потенциал. Тем самым он согласился с мнением хейтеров о спортсмене.