Чемпион M-1 Challenge в лёгком весе Роман Богатов поделился своим мнением о предстоящем поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье, который пройдёт 7 сентября в Абу-Даби.
Хабиб боролся всю жизнь, и остановить его будет очень сложно. Я на 80-90% уверен, что Хабиб его «завяжет», будет прижимать к сетке, переводить в партер и доминировать все пять раундов. Не уверен, что он закончит бой досрочно, потому что Порье — очень стойкий парень, но победа должна остаться за Нурмагомедовым, — рассказал Богатов News.ru.
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