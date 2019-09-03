Временный чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе американец Дастин Порье заявил, что даст отпор россиянину Хабибу Нурмагомедову в их бою, который состоится 7 сентября в Абу-Даби.

Очень часто, когда после того как он (Нурмагомедов. — Ред.) опрокидывает соперника на настил, его оппонент так там и остаётся с отключёнными руками. Но я дам ему отпор, — приводит...