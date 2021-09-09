Чемпион Fight Nights: надо не Моргенштерна запрещать, а с себя начинать

Российский боец смешанного стиля, чемпион AMC Fight Nights Дмитрий Бикрёв высказался о рэпере Моргенштерне, которого раннее призывали запретить многие коллеги Бикрёва. Слова бойца приводит «Рейтинг Букмекеров».

Пусть он будет, не нужно его запрещать. У детей есть родители, которые должны объяснять, что хорошо, а что плохо, подавать пример. Если их дети станут плохими людьми, то это будет не из-за Моргенштерна, — сказал Бикрёв.

Боец добавил, что музыка с матами и пошлыми словами была всегда, это не сделало людей плхоими, начинать нужно с себя.

Боец Александр Шлеменко несколько призывал запретить Моргештерна в России и говорил о том, что его песни развращают молодёжь. В свою очередь артист запросил сумму в $20 млн за бой со Шлеменко.

Ранее сообщалось, что Моргенштерн, подписал контракт с промоутерской компанией Hardcore FC, которая организовывает соревнования по боям на голых кулаках и MMA.