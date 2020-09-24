Чемпион Fight Nights Бикрëв в бою с Амировым «будет газовать по полной»

https://static.news.ru/photo/a6dafd30-fe79-11ea-90c2-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Бикрëв Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Чемпион Fight Nights Global в полусреднем весе Дмитрий Бикрëв, который будет защищать свой пояс против Шамиля Амирова в Москве, заявил, что не волнуется перед поединком.

Что стоит ждать от соперника? То же самое, что и всегда. Будем газовать по полной. Не волнуюсь вообще. Это же наша работа, — сказал Бикрёв на пресс-конференции.

В свою очередь Амиров отметил, что немного перегорел перед боем.

Перегорел боем, честно сказать. Но сейчас вновь жду. Нормально всё. У нас был большой перерыв в подготовке. Самое главное — дошли до боя без травм, — сказал он.

Главным боем вечера турнира Fight Nights Global 98 станет поединок между Бикрёвым и Амировым 25 сентября.

Ранее Бикрёв в интервью NEWS.ru признался, что во время весогонки у него чуть не остановилось сердце.