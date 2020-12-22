Чемпион EFC рассказал об изменениях в лиге с приходом Хабиба

https://static.news.ru/photo/2ad51c34-4447-11eb-89c8-fa163e074e61_660.jpg Ризван Куниев Фото: Ризван Куниев/vk.com

Чемпион лиги Eagle FC в тяжёлом весе Ризван Куниев прокомментировал изменения в промоушене после его покупки чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

Пока больших изменений не почувствовал, всё-таки это случилось недавно, но неделю назад я разговаривал с президентом лиги Шамилем Завуровым и узнал, что с нового года условия для бойцов поменяются, как и многое другое. Теперь спортсмен не будет ждать поединка по полгода и больше. Все, кто подписал контракт с организацией, будут проводить бои каждые три-четыре месяца, — рассказал Куниев NEWS.ru.

Также боец отметил, что готов в ближайшее время к переходу в UFC и может выйти на замену уже на одном из ближайших турниров на «Бойцовском острове», но при этом, если потребуется, может провести и ещё одну защиту своего чемпионского пояса.

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