https://static.news.ru/photo/e94a9924-d52f-11e9-8127-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bellator MMA

Чемпион Bellator в лёгком весе бразилец Патрисиу Фрейре выразил уверенность, что в случае встречи с Хабибом Нурмагомедовым в будущем вышел бы победителем противостояния.

Хабиб — очень крепкий. У него фноменальная борьба и самбо, но на ногах у него большой недостаток, и я смог бы его поймать. Другой боец из Бразилии Глейсон Тибау дал ему бой, и я думаю, что знаю путь к победе над ним. Всё дело в моих руках. Я попаду и всё закончится, — приводит слова Фрейре MMAFighting.com.

Также Фрейре отметил, что в стойке в бою с Порье Нурмагомедов выглядел потерянным, и при должной подготовке он бы нашёл его слабые стороны и нокаутировал.

Как сообщал News.ru, Хабиб Нурмагомедов заявил, что Дастин Порье оказался более крепким оппонентом, чем Конор Макгрегор.