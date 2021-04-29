Чемпион Bellator Немков рассказал, когда вернётся Фёдор Емельяненко

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Российский боец смешанного стиля, чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков рассказал, когда к боям вернётся его коллега и наставник Фёдор Емельяненко.

По словам Скотта Кокера (глава Bellator), бой Фёдора будет в октябре в Москве. По соперникам пока неизвестно. Другой информации у меня нет, — сказал Немков NEWS.ru.

20 апреля Фёдора Емельяненко исключили из рейтинга Bellator. Тремя днями ранее стало известно, что 44-летний россиянин завершит карьеру через два боя. Об этом рассказал Скотт Кокер.

Фёдор Емельяненко не выступал с декабря 2019 года. В его активе 39 побед в смешанных единоборствах при шести поражениях. Ещё один бой был признан несостоявшимся.