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Чемпион Bellator готов поставить миллион на свою победу над Хабибом

22:39, 25 августа 2020
Патрисиу Фрейре Патрисиу Фрейре Фото: Hans Gutknecht/Global Look Press

Обладатель поясов Bellator в лёгком и полулёгком весе бразилец Патрисиу Фрейре высказался о возможных объединительных боях с чемпионами UFC в своих весовых категориях Александром Волкановски и Хабибом Нурмагомедовым.

Одержу победы в бою и с чемпионом UFC в полулёгком весе, и с чемпионом в лёгком весе. Дэйна Уайт, готов поставить на себя $1 млн, — написал Фрейре на своей странице в Twitter.

Как писал NEWS.ru, Хабиб Нурмагомедов признался, что пересматривает архивные боксёрские поединки, в том числе с участием бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Константина Цзю.

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