Чемпион Bellator готов поставить миллион на свою победу над Хабибом

Фото: Hans Gutknecht/Global Look Press

Российский боец, чемпион Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что пересматривает архивные боксёрские поединки, в том числе с участием бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Константина Цзю.

Костя Цзю, легендарный! — написал Нурмагомедов в Instagram, поделившись кадром из поединка с участием Цзю. Как писал NEWS.ru, российский и австралийский ветеран бокса Виктор Оганов оценил перспективы Тимофея Цзю повторить...