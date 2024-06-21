Чемпион АСА назвал фаворита в бою Алискерова с Уиттакером

Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press

Икрам Алискеров

Икрам Алискеров будет фаворитом в поединке Робертом Уиттакером, заявил NEWS.ru чемпион АСА в среднем весе Магомедрасул Гасанов. Поединок пройдет 22 июня и возглавит турнир UFC в Саудовской Аравии. Изначально соперником новозеландца должен был быть Хамзат Чимаев.

Несмотря на то, что Алискеров вышел на замену более с опытным бойцом, считаю его фаворитом. Он более голодный и последнее время набрал хорошие обороты, прогрессирует как боец. И для Уиттакера Алискеров не менее опасен, чем Чимаев. Как сложится этот бой, сказать тяжело. Думаю, он пройдет всю дистанцию. В этом небольшое преимущество у Уиттакера. Он опытен в 5-раундовых боях, — сказал Гасанов.

Он добавил, что главную роль может сыграть ментальная составляющая. И Алискеров, с точки зрения Гасанова, готов к таким громким боям и будет очень мотивирован.

Ранее российский боец смешанных единоборств, обладатель титула чемпиона Bellator Александр Шлеменко выразил уверенность, что ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор проиграет бой с Майклом Чендлером. По его мнению, поединок может окончиться досрочно нокаутом.