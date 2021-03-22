Чемпион AMC Fight Nights поставил Емельяненко выше Нурмагомедова

https://static.news.ru/photo/8aa9157c-8af4-11eb-945c-96000091f725_660.jpg Дмитрий Бикрев Фото: bikrev_dmitry/instagram.com

Чемпион AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрёв сравнил карьеры двух российских бойцов смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова и Фёдора Емельяненко.

Хабиб сделал потрясающую карьеру, но нельзя сказать, что он побил всех сильнейших. По сути, кроме Конора и Гейтжи он не бил действительно элитных ребят. Главное, мы не увидели его боя с Тони Фергюсоном. Фёдор Емельяненко в своё время перебил всех сильнейших тяжеловесов планеты, и я это ставлю намного выше достижений Хабиба, — сказал Бикрёв NEWS.ru.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над Джастином Гейтжи на турнире UFC. После этого глава UFC Дэйна Уайт неоднократно пытался вернуть россиянина в октагон, однако 19 марта он заявил, что Нурмагомедов «100% не вернётся», писал NEWS.ru. Соответствующую запись Уайт разместил в своём Twitter.

21 марта Нурмагомедов назвал основные причины завершения своей спортивной карьеры. По его словам, принять такое решение было непросто, однако он не жалеет, поскольку достиг в единоборствах всего, что мог.