Чемпион Fight Nights посоветовал некоторым депутатам держать язык за зубами Боец ММА Бикрев раскритиковал обвинения спортсменов из Дагестана в экстремизме

Фото: Артем Соболев/News.ru

Дмитрий Бикрев

Депутатам, которые назвали бойцов ММА из Дагестана экстремистами, нужно «держать язык за зубами», заявил NEWS.ru чемпион AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрев. По его словам, негативные высказывания депутатов в отношении спортсменов неприемлемы.

Нужно держать язык за зубами, потому что такие люди имеют влияние на большую группу людей, в том числе и на молодежь, у которой еще собственного мнения нет. Для общества это неприемлемо. Нужно немного приструнить этих людей, потому что они сами очень радикально высказываются, — сказал Бикрев.

Также боец связал протест в аэропорту Махачкалы с отсутствием критического мышления у митингующих.

Думаю, что никакого экстремизма там не было, все это связано с отсутствием критического мышления, — добавил он и подчеркнул, что не считает экс-бойца UFC Хабиба Нурмагомедова экстремистом.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки, причиной тому стало прибытие регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек ворвались в здание воздушной гавани и на летное поле. Позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. Пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны свыше 80 участников беспорядков.

Член СПЧ Кирилл Кабанов призвал закрывать подпольные клубы ММА и молебные дома, которые «являются бесконтрольным рассадником радикализма». Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что никто из бойцов MMA не высказался против погромов в аэропорту Махачкалы, которые прошли 29 октября. По его словам, это повод для того, чтобы к этому «внимательно присмотреться».