Чемпион ACA в тяжёлом весе озвучил варианты для следующего боя Салимгерей Расулов: Гончаров написал, что мой пояс чемпиона ACA скоро понадобится ему

Салимгерей Расулов / Фото Личная страница в социальной сети VK Салимгерея Расулова

Чемпион ACA в тяжёлом весе Салимгерей Расулов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru заявил, что получил вызовы на бой от двух бойцов. По словам действующего обладателя пояса, желание с ним подраться изъявили Адам Богатырёв и Евгений Гончаров.

Бросали ли мне вызовы? Да. Адам Богатырёв изучает тактику. Пехотинец (прозвище Богатырёва. — NEWS.ru) захотел пойти на Танка (прозвище Расулова. — NEWS.ru). Женя Гончаров написал, чтобы я держал пояс у себя, а потом он понадобится ему. Пока такие вызовы, — сказал Расулов.

Расулов выиграл титул чемпиона ACA 27 марта этого года. Россиянин победил нокаутом в первом раунде и отобрал пояс у американца Тони Джонсона, который проводил третью защиту титула.

Сейчас в рейтинге претендентов ACA Джонсон занимает первую позицию, Гончаров — третью, а Богатырёв — шестую.