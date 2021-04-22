Чемпион ACA готовился к защите титула с Франсисом Нганну

https://static.news.ru/photo/52302ec2-a35b-11eb-9b9b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпион лиги Absolute Championship Akhmat в тяжёлом весе американец Тони Джонсон 23 апреля проведёт первую защиту своего титула в поединке с украинцем Дмитрием Побережцем. В ходе подготовки к этому бою он тренировался с чемпионом UFC в тяжёлом весе Франсисом Нганну.

Джонсон неплохо бьёт и прекрасно борется, нужно опасаться его борьбы, не контактировать в его борцовском положении. Не буду раскидываться словами, что мы нарабатывали, но победит сильнейший. Преимущество Джонсона — в том, что он провёл провел свой тренировочный лагерь с обладателем пояса UFC Нганну. Есть одна из позитивных нот, видимо, настолько меня сильно оценивает, что поехал готовиться к бою со мной Нганну, — приводит слова Побережца пресс-служба АСА.

Бой Джонсона и Побережца станет главным событием турнира АСА 122, который пройдёт в Минске. Джонсон по прозвищу Халк будет впервые защищать завоёванный в ноябре чемпионский титул. На турнире в Польше он нокаутировал местного тяжеловеса Даниэля Омельянчука.

Как сообщалось ранее, в Краснодаре завершился турнир лиги Absolute Championship Akhmat, в главном бою которого российский средневес Артём Фролов нокаутировал во втором раунде бразильца Карлоса да Силву.