Чехиркин: чемпионом России стать сложнее, чем выиграть ЧМ

В столице проходит традиционный международный борцовский турнир «Гран-при Москвы», ставший первым международным соревнованием в условиях коронавирусной пандемии. Один из самых титулованных его участников — заслуженный мастер спорта, чемпион мира и Европы Александр Чехиркин, который в весовой категории до 77 кг борется с Романом Власовым за право представлять Россию на Олимпийских играх в Токио. В очередной схватке он взял верх над соперником из Мордовии Егором Депцовым, после чего пообщался с журналистами, среди которых был и спецкор NEWS.ru.

— Чем вам интересен Роман Власов как борец?

— Как борец он всем интересен. Это очень большой профессионал, о чём говорят его результаты. Роман — очень хороший и разносторонний борец, с которым каждый раз выходишь и ждёшь чего-то нового.

— В этом году вы стали чемпионом страны. Что сложнее выиграть — чемпионат России или чемпионат мира?

— Учитывая очень высокую конкуренцию в нашем весе, я соглашусь, что порой чемпионом России стать сложнее, чем выиграть чемпионат мира.

— Кто из иностранных борцов представляет для вас наибольшую опасность в этом весе?

— У нас очень сильная конкуренция, и в весовой категории до 77 кг всегда много сильных борцов, поэтому для нас представляют конкуренцию спортсмены из многих стран. Среди них Иран, Сербия, Корея, но всех не перечислишь.

Эмре Башар (Турция) и Александр Чехиркин (Россия) Владимир Астапкович/РИА Новости

— В 34 года вы чувствуете себя на пике карьеры и борцовской формы?

— Сложно сказать, когда я на пике. Когда выиграл чемпионат Европы, был более молодым и резким, сейчас стал опытнее и хитрее. У каждой стороны есть свои плюсы и минусы, но я ещё чувствую в себе силы, чтобы соперничать на самом высоком уровне.

— До какого возраста борец должен выступать?

— Это зависит от состояния здоровья и удачи. Пока они у меня есть.

— Когда вы в последний раз соперничали на ковре с Власовым?

— В 2019 году я проиграл ему в финале чемпионата России. С тех пор мы не встречались, но хотелось бы побороться.

— Кто из вас поедет на чемпионат мира, который пройдёт в декабре в Сербии?

— На этот вопрос вам ответит главный тренер на последнем заключительном сборе.

— У вас будут контрольные схватки, чтобы выявить сильнейшего?

— Пока ещё не знаем, но на сборе всё станет известно.

— Что вам нужно сделать, чтобы опередить Власова в борьбе за право представлять Россию на Олимпиаде?

— Сейчас не могу сказать, но ковёр все покажет.

Александр Чехиркин Наталия Федосенко/ТАСС

— Что скажете о своём сегодняшнем сопернике Егоре Депцове? Насколько он для вас серьёзный конкурент?

— Соперник очень неплохой. Егор — перспективный молодой борец, который ворвался в элиту нашего веса до 77 кг ещё на Кубке России, где стал вторым. Это молодой и очень перспективный парень, чувствительный.

— Как вы пережили вынужденный перерыв без международных стартов в период пандемии?

— Конечно, было тяжело, но терпимо.

— Что ждёте завтра от решающей схватки с Абузиядом Манциговым? Он сказал, что хорошо вас изучил и готов бороться.

— Мы уже боролись с ним много раз. На сборах были все вместе, соревновались, работали. Результат завтрашней схватки будет зависеть от того, кто в каком состоянии.