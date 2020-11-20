Чеченский швед Чимаев получил нового соперника в UFC

https://static.news.ru/photo/033c664e-2b67-11eb-8574-fa163e074e61_660.jpg Хамзат Чимаев Фото: khamzat_chimaev/instagam.com

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев в следующем бою подерётся с англичанином Леоном Эдвардсом. Об этом сообщает UFC на своей странице в Instagram.

Поединок возглавит турнир серии UFC Fighnt Night, запланированный на 19 декабря в Лас-Вегасе.

В активе 26-летнего уроженца Чеченской Республики 9 побед в 9 боях по правилам ММА. В UFC он дебютировал в июле 2020 года и уже успел выиграть три боя, все — нокаутом. На счету 29-летнего Эдвардса 18 побед и 3 поражения (10-2 в UFC).

Ранее NEWS.ru писал, что Чимаев хотел бы драться с бразильским ветераном Демианом Майей, но этот бой не подтвердился.