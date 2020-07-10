Чеченский нокаутёр Байсангуров проведёт бой в Москве

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Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) бразилец Жозе Алду пообещал нокаутировать россиянина Петра Яна в бою за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе 11 июля на «Бойцовском острове».

Я жду близкий бой. Я провёл лучший сбор в жизни, и никто не видел, как я тренировался. Мои скорость и сила на высочайшем уровне, поэтому я готов получить бонус за...