Чеченский нокаутёр Байсангуров проведёт бой в Москве

Российский боксёр среднего вес Хусейн Байсангуров 27 июля в Москве проведёт бой с казахстанцем Александром Журавским в рамках шоу «Короли нокаутов-4».
Я надеюсь, что карантинный режим в Казахстане не помешает Журавскому показать зрелищный бой на нашем четвертом по счету боксерском шоу «Короли Нокаутов» в России. В любом случае ожидаемый поединок состоится рано или поздно. Мы готовы к любым вариантам развития событий в Казахстане, — приводит слова генерального директора промоутерской компании «ЮКА Промоушен» Зяки Юнисова пресс-служба организации.
Бой Байсангуров — Журавский станет главным событием турнира, который будет показан на телеканале «Матч ТВ».
Как писал NEWS.ru, Экс-чемпион UFC бразилец Жозе Алду пообещал нокаутировать россиянина Петра Яна в бою за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.
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