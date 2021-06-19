Чарло победил Монтьеля и защитил титул чемпиона WBC

https://static.news.ru/photo/2a4e6d4e-d185-11eb-ab11-96000091f725_660.jpg Джермалл Чарло Фото: futureofboxing/instagram.com

Непобеждённый американский боксёр Джермалл Чарло (32-0, 22 КО) победил единогласным решением судей мексиканца Хуана Масиаса Монтьеля 22-5-2, 22 КО) и отстоял титул чемпиона WBC в среднем весе на турнире в Хьюстоне.

Чарло не испытывал проблем с крепко бьющим мексиканцем на протяжении всего 12-раундового поединка. Американец имел заметное преимущество, но при этом не мог не только нокаутировать соперника, но и достаточно серьёзно потрясти. По итогам боя все судьи отдали победу действующему непобеждённому чемпиону со счётом 120:108, 119:109 и 118:109. Для Чарло это четвёртая успешная защита титула чемпиона мира по версии WBC.

Ранее сообщалось, что в Анкасвилле украинский боксёр Сергей Деревянченко уступил Чарло единогласным решением судей в поединке за титул чемпиона мира по версии WBC.