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Чарло победил Монтьеля и защитил титул чемпиона WBC

07:31, 20 июня 2021
Джермалл Чарло Джермалл Чарло Фото: futureofboxing/instagram.com

Непобеждённый американский боксёр Джермалл Чарло (32-0, 22 КО) победил единогласным решением судей мексиканца Хуана Масиаса Монтьеля 22-5-2, 22 КО) и отстоял титул чемпиона WBC в среднем весе на турнире в Хьюстоне.

Чарло не испытывал проблем с крепко бьющим мексиканцем на протяжении всего 12-раундового поединка. Американец имел заметное преимущество, но при этом не мог не только нокаутировать соперника, но и достаточно серьёзно потрясти. По итогам боя все судьи отдали победу действующему непобеждённому чемпиону со счётом 120:108, 119:109 и 118:109. Для Чарло это четвёртая успешная защита титула чемпиона мира по версии WBC.

Ранее сообщалось, что в Анкасвилле украинский боксёр Сергей Деревянченко уступил Чарло единогласным решением судей в поединке за титул чемпиона мира по версии WBC.

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