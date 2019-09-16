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Торжественная церемония закладки первого камня в основание будущего Центра прогресса бокса состоялась в Каменск-Уральске Свердловской области 16 сентября.

Центр назвали в честь российского боксёра, экс-чемпиона WBA и IBF в первом тяжёлом весе Мурата Гассиева, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

В мероприятии приняли участие генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, олимпийский чемпион Егор Мехонцев, глава Каменск-Уральского Алексей Шмыков и сам Гассиев.

Подписание договора о строительстве было подписано в октябре в Екатеринбурге, где в эти дни проходит чемпионат мира по боксу.

Первый Центр прогресса бокса был открыт в 2018 году в Москве.

Российский боксёр Мурат Гассиев извинился перед болельщиками и соперником за сорванный бой, писал News.ru.