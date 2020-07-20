Царукян одержал вторую победу в UFC

Российский легковес Арман Царукян (15-2) победил единогласным решением судей бразильца Дави Рамоса (10-4) и записал на свой счёт вторую победу в трёх боях в UFC на турнире в Абу-Даби.
Царукян в первом раунде отметился эффектным тейкдауном, но не упускал инициативы и в стойке, где наносил разнообразные удары ногами. Он смотрелся лучше в каждом из трёх раундов и одержал уверенную победу судейским решением со счётом 30:27 (двое) и 29:28.
Как писал NEWS.ru, российского бойца Романа Богатова могут со скандалом выгнать из UFC.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен