Царукян одержал вторую победу в UFC

https://static.news.ru/photo/5916e354-c952-11ea-ae6e-fa163e074e61_660.jpg Арман Царукян Фото: arm_011/instagram.com

Российский легковес Арман Царукян (15-2) победил единогласным решением судей бразильца Дави Рамоса (10-4) и записал на свой счёт вторую победу в трёх боях в UFC на турнире в Абу-Даби.

Царукян в первом раунде отметился эффектным тейкдауном, но не упускал инициативы и в стойке, где наносил разнообразные удары ногами. Он смотрелся лучше в каждом из трёх раундов и одержал уверенную победу судейским решением со счётом 30:27 (двое) и 29:28.

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