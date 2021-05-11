Бывший украинец возьмёт вершину, не покорившуюся Емельяненко

Ученик Фёдора Емельяненко и один из самых талантливых российских бойцов новой волны Валентин Молдавский 25 июня оспорит титул временного чемпиона Bellator в тяжёлом весе в поединке с американцем Тимоти Джонсоном. В случае успеха он может стать третьим российским чемпионом этой лиги в тяжёлом весе, а в перспективе русскоговорящие бойцы имеют шансы забрать пояса в четырёх самых престижных категориях. NEWS.ru рассказывает о пути Молдавского к мировому признанию.

Пока временный, в перспективе полноценный

В минувший уик-энд, в ходе очередного турнира представители компании Bellator объявили, что 25 июня в Анкасвилле пройдёт поединок за временный титул чемпиона в тяжёлом весе между учеником Фёдора Емельяненко, российским бойцом Валентином Молдавским и американцем Тимоти Джонсоном, который победил предыдущего официального претендента на титул Шейка Конго из Франции.

Введение временного пояса связано с тем, что действующий чемпион лиги в тяжёлом весе Райан Бейдер участвует в Гран-при в полутяжах и уже вышел в полуфинальный раунд. Освободится он, вероятно, не ранее 2022 года, а потому обладатель временного пояса может не только подержать его в руках, но и провести временную защиту. Ранее Бейдер также владел чемпионским титулом в полутяжёлом весе, но уступил его Вадиму Немкову. Именно по этой причине Молдавский считает, что он должен освободить и второй пояс, чтобы не дать простаивать дивизиону.

Временный титул — правильная инициатива. Конечно, я бы хотел, чтобы у Бейдера вообще титул убрали: он дерётся в Гран-при полутяжеловесов, но при этом держит пояс в тяжах и тормозит дивизион, — сказал Молдавский в интервью Sports.ru.

В случае успеха Молдавский станет третьим российским обладателем титула в тяжёлом весе после Виталия Минакова и Александра Волкова — каждый из них после этого успеха закрепился в топ-10 мировых рейтингов. При этом Бейдер будет обязан с ним встретиться в первом же поединке после окончания Гран-при. У Валентина есть все шансы, чтобы побить американца по примеру Немкова, а заодно и окончательно отомстить ему за победу над Фёдором Емельяненко в финале Гран-при тяжеловесов.

Валентин Молдавский Валентин Молдавский/vk.com

В Россию — от войны

Валентин Молдавский — уроженец Луганской области. Боевым самбо он начал заниматься в 17 лет в родном посёлке Новопскове, а вскоре оказался в сборной Украины, в составе которой стал призёром чемпионата Европы в Бухаресте. После политических событий 2014 года и начала боевых действий на родине Молдавский принял российское гражданство и стал представлять Республику Крым сначала на всероссийских, а затем и на международных соревнованиях.

В своём первом чемпионате России в Ханты-Мансийске он стал обладателем серебряной медали в жёсткой конкуренции с другими ныне топовыми российскими бойцами — Вадимом Немковым и Магомедом Анкалаевым, который и стал чемпионом. Именно там на Молдавского обратил внимание президент Союза ММА России Фёдор Емельяненко и пригласил в команду Fedor Team, которую он готовил к дебюту в профессиональных ММА.

Молдавский быстро пришёлся в команде ко двору и вскоре после дебюта в японской лиге RIZIN оказался в Bellator, где решил выступать в тяжёлом весе, чтобы не пересекаться с Немковым. За четыре года он одержал пять побед в американской лиге, а самым титулованным его оппонентом стал Рой Нельсон. Молдавский при этом стал вторым номером рейтинга лиги и получил право на бой с Джонсоном. Валентин всегда подчёркивает, что сохранил хорошие отношения с украинскими самбистами, но политическая ситуация не позволяет им ездить друг к другу в гости.

Хочу, чтобы правительства договорились. Я не думаю, что Россия не хочет договариваться. Опять-таки ситуация с Донбассом, потому как Украина обижена на Россию за то, что она вводит туда войска, никто и не знает, вводила она туда войска или нет. Плюс Крым сейчас находится в составе России, поэтому, конечно, такая ситуация не способствует налаживанию отношений. Но я думаю, что со временем стерпится-слюбится, — говорил Молдавский в интервью NEWS.ru.

Все пояса в Россию и на Украину

Судя по тому, как складываются дела у ведущих бойцов Fedor Team, взятие ими всех ключевых поясов Bellator — это вопрос времени. Немков побил Бейдера, стал чемпионом в полутяжёлом весе и при этом является главным фаворитом Гран-при, в котором принимают участие бывшие звёзды UFC. Анатолий Токов готовится к титульному бою в среднем весе с Гегардом Мусаси во второй половине лета. Хотя армянский боец по многим рейтингам входит в десятку лучших, у универсала Токова есть все шансы, чтобы перебить его в стойке и забороть в партере.

В полусреднем весе после поражений Александра Корешкова и его ухода из чемпионской гонки сильных россиян не осталось, однако русскоязычный украинец Ярослав Амосов уже в июне оспорит принадлежащий бразильцу Дугласу Лиме чемпионский пояс в полусреднем весе. 27-летний Амосов уже выиграл шесть поединков в Bellator и с безупречным рекордом 25-0 заслужил прозвище Украинский Хабиб. Не исключено, что уже к концу этого года четыре пояса в самых тяжёлых весовых категориях будут принадлежать россиянам и украинцам.

Сложнее всего на пути к своей цели будет именно Амосову, а шансы Молдавского на завоевание пояса весьма велики. Джонсон — 36-летний середняк тяжёлого дивизиона, идущий на серии из трёх побед. В своё время он не смог закрепиться в UFC, где побеждал Шамиля Абдурахимова, но проигрывал Александру Волкову. В Bellator он также уступал экс-чемпиону Минакову. Джонсон — вязкий боец, главная задача которого — не дать сопернику показать своих лучших качеств. Но в противостоянии с Молдавским ему нечем будет удивить разностороннего россиянина ни в стойке, ни в борьбе.