Бывший соперник Емельяненко и Волкова оспорит титул чемпиона ACA в Польше

https://static.news.ru/photo/852d2226-2b47-11eb-931f-fa163e074e61_660.jpg Тони Джонсон Фото: tonyjohnsonjr/instagram.com

26 ноября в польском городе Лодзь пройдёт турнир по смешанным единоборствам лиги Absolute Championship Akhmat. В главном бою вечера титул чемпиона в тяжёлом весе оспорят американец Тони Джонсон и поляк Даниэль Омельянчук.

Джонсон известен российской публике по поединкам с Александром Волковым, Виталием Минаковым и Александром Емельяненко. С последним он свёл поединок вничью, но при этом ударами в партере сильно разбил ему лицо. Омельянчук идёт на серии из четырёх побед в лиге АСА, которые одержаны на польских турнирах.

Пятираундовая битва титанов ожидает зрителей в главном бою ACA 115. 110- и 120-килограммовые «боевые машины» подерутся за титул чемпиона в самом опасном тяжелом весе. Титул стал вакантным после того, как у его обладателя Вахаева закончился контракт с нашей организацией и по обоюдному согласию было решено его не продлевать, — приводит пресс-служба АСА слова президента организации Алексея Яценко.

Как писал NEWS.ru, российский кикбоксер Асланбек Зикрьёев одержал победу раздельным решением судей над китайцем Ван Цзюнгуаном на турнире лиги ONE в Сингапуре.