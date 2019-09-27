Тайрон Вудли Тайрон Вудли Фото: Efren Landaos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-чемпион UFS в полусреднем весе Тайрон Вудли рассказал, как Тони Фергюсон может одержать победу в вероятном поединке с Хабибом Нурмагомедовым.

По его словам, преимущество американского бойца заключается в атакующем стиле в партере из положения на спине.

Валить его в партер вообще сомнительная идея. На месте Тони я бы сам тащил Хабиба в партер в самом начале боя, пока они ещё не вспотели, — поделился он.

Вудли отметил, что у российского бойца «нет огромной шеи», поэтому на нём можно «испробовать весь арсенал», в котором он «не блещет».

Бывший чемпион добавил, что подобная неординарность способна обеспечить Нурмагомедову проблемы, передаёт источник со ссылкой на подкаст Food Truck Diaries.

Ранее News.ru писал, что двукратный чемпион мира по вольной борьбе в весе до 79 кг американец Кайл Дейк выразил готовность сразиться на ковре с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, которого многие считают лучшим борцом в ММА.

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