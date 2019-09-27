https://static.news.ru/photo/48b4d13e-e1e4-11e9-b042-fa163e074e61_660.jpg Тайрон Вудли Фото: Efren Landaos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-чемпион UFS в полусреднем весе Тайрон Вудли рассказал, как Тони Фергюсон может одержать победу в вероятном поединке с Хабибом Нурмагомедовым.

По его словам, преимущество американского бойца заключается в атакующем стиле в партере из положения на спине.

Валить его в партер вообще сомнительная идея. На месте Тони я бы сам тащил Хабиба в партер в самом начале боя, пока они ещё не вспотели, — поделился он.

Вудли отметил, что у российского бойца «нет огромной шеи», поэтому на нём можно «испробовать весь арсенал», в котором он «не блещет».

Бывший чемпион добавил, что подобная неординарность способна обеспечить Нурмагомедову проблемы, передаёт источник со ссылкой на подкаст Food Truck Diaries .

Ранее News.ru писал, что двукратный чемпион мира по вольной борьбе в весе до 79 кг американец Кайл Дейк выразил готовность сразиться на ковре с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, которого многие считают лучшим борцом в ММА.