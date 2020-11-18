Бывший чемпион UFC Уэйдман встретится с Холлом на турнире 13 февраля

https://static.news.ru/photo/0ffcb8be-2902-11eb-948a-fa163e074e61_660.jpg Крис Вайдман Фото: Vanessa Carvalho/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-чемпион UFC Крис Уэйдман встретится с Юрайей Холлом на турнире UFC 258, который пройдёт 13 февраля.

Это будет второй поединок Холла и Уэйдмана. Первый бой состоялся в сентябре 2010 года в рамках турнира Ring of Combat 31. Уэйдман тогда одержал победу и завоевал титул чемпиона в среднем весе, сообщает ESPN.

После этого боец завоевал чемпионский пояс UFC, победив Андерсона Силву в 2013 году. Уэйдман трижды защищал свой титул до тех пор, пока не проиграл Люку Рокхолду.

Ранее NEWS.ru писал, что российский боксёр Марк Урванов (18-2-1) проведёт следующий бой против действующего чемпиона мира WBA Рене Альварадо (32-8) из Никарагуа.

Точная дата и место боя пока неизвестны. Сейчас Урванов тренируется в Академии единоборств РМК, где и пройдёт большая часть его тренировочного лагеря.