Бывший боец UFC вызвал на бой Шлеменко

https://static.news.ru/photo/a9e57630-5578-11eb-a440-fa163e074e61_660.jpg Альберт Туменов Фото: alberttumenov_/instagram.com

Экс-чемпион Absolute Championship Akhmat в полусреднем весе и ветеран UFC Альберт Туменов вызвал на бой бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.

Мне кажется, что этот бой будет интересен для истинных ценителей боёв. Так как мы оба делаем акцент на искусстве боя, не уделяя внимание шоу-составляющей. Сейчас сводят в клетке кого угодно: певцов, танцоров, блогеров, разных качков, я ничего против этого не имею, только настоящие бойцы и настоящие ценители боёв, так сказать, «гурманы» боёв, тоже должны иметь возможность получить свою порцию адреналина, — написал Туменов на своей странице в Instagram.

Альберт Туменов провёл в UFC восемь боёв, пять из которых выиграл, после чего перешёл в лигу АСА, где стал чемпионом в полусреднем весе и дважды успешно защитил титул.

Как писал NEWS.ru, первый чемпион UFC в полусреднем весе, а ныне тренер по ММА Пэт Милетич рассказал, что был уволен с работы комментатором лиги Legacy Fighting Alliance (LFA) после того, как он опубликовал фотографии с участием в акциях протеста возле Капитолия 6 января.