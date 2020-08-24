Австралийский боксёр оценил перспективы Цзю-младшего

https://static.news.ru/photo/5cc0ff04-e625-11ea-b129-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/ogan315

Российский и австралийский ветеран бокса Виктор Оганов оценил перспективы Тимофея Цзю повторить путь его отца Константина на профессиональном ринге.

В Австралии бокс не поддерживается государством и считается опасным, а «школы» в привычном нам смысле не существует. Подготовкой спортсменов занимаются порой фитнес-тренеры, для которых это хобби, делающие акцент исключительно на физическую подготовку. Поэтому, выступая дома, он достаточно хорош, но в Америке без такого мощного любительского багажа, какой был у отца, ему будет непросто повторить его путь, — рассказал Оганов NEWS.ru.

Также боксёр отметил, что у Цзю не было никогда таких опытных и подготовленных соперников, как Джефф Хорн, поединок с которым пройдёт в Австралии 26 августа.

NEWS.ru писал, в чём Тим Цзю отличается от своего великого отца, и готов ли он выйти из его тени и войти в историю не как обладатель громкой фамилии.